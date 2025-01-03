В Варшаве тысячи фермеров вышли на протест против председательства Польши в ЕС

Напомним, польские фермеры уже продолжительное время выступают против поставок украинского зерна, требуя их ограничить. К примеру, протестующие пилили фуры болгарками, высыпая из них зерно, привезённое с Украины. Позднее в Польше фермеры провели акцию протеста на пункте пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Они заявили о намерении продолжать блокаду до конца года, однако готовы пропускать автобусы и легковые автомобили в обе стороны.