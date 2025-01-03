В ХАМАС подтвердили проведение переговоров с Израилем о прекращении огня в Газе

Напомним, ранее не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске. Беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. Тем временем на севере Газы не осталось крупных больниц после авиаудара со стороны Израиля. Единственная уцелевшая крупная больница прекратила свою работу после авианалёта 27 декабря.