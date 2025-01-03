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В ХАМАС подтвердили проведение переговоров с Израилем о прекращении огня в Газе

Новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа стартовал в Дохе 3 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте движения.

Источник: Life.ru

«Сегодня, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня [в анклаве], вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещённых лиц в свои дома на всей территории сектора», — говорится в документе.

В публикации не уточняется, станут ли стороны в ходе переговоров обсуждать обмен военнопленными.

Напомним, ранее не менее 17 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по складу с боеприпасами в Дамаске. Беспилотник, принадлежащий израильским вооружённым силам, атаковал объект в районе Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии. Тем временем на севере Газы не осталось крупных больниц после авиаудара со стороны Израиля. Единственная уцелевшая крупная больница прекратила свою работу после авианалёта 27 декабря.