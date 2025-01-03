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В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на то, что Москва неоднократно сообщала об отсутствии таких планов.

Источник: Reuters

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен в интервью газете Financial Times, добавив, что в Вашингтоне «крайне обеспокоены» возможностью подобного развития событий.

По мнению госсекретаря США, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе.

Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.