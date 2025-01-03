В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен в интервью газете Financial Times, добавив, что в Вашингтоне «крайне обеспокоены» возможностью подобного развития событий.
По мнению госсекретаря США, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе.
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.