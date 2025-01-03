Небензя: Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе

Также представители РФ подчеркнули, что страна чётко придерживается формулы «двух государств для двух народов». В пояснении они заявили, что безопасность Израиля можно гарантировать только через реализацию прав палестинцев на собственное государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.