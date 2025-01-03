Захарова задала Бербок каверзный вопрос после призыва убрать военные базы России из Сирии

Как сообщал Life.ru, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего президент страны Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент РФ Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. При этом новые власти республики захотели сохранить отношения с РФ. По словам их лидера Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.