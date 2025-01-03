Посол Палестины заплакал прямо во время заседания СБ ООН, рассказывая душещипательную историю

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на экстренном заседании Совбеза Всемирной Организации по сектору Газа. Он не смог сдержать слёз, пока рассказывал историю о палестинском докторе, убитом во время израильского обстрела.