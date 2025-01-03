«Это крайне серьёзно»: В США признались в страхе перед ядерным оружием России

Доктрина также предусматривает возможность использования ядерного оружия в ответ на атаки на ключевые военные и государственные объекты России, а также в случае массированного запуска средств воздушно-космического нападения, пересекающих российскую границу. Тем не менее в документе подчёркивается, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, и его применение является крайней мерой.