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«Это крайне серьёзно»: В США признались в страхе перед ядерным оружием России

Вашингтон тревожится из-за возможности нанесения Россией ядерного удара, несмотря на заявления российских властей об отсутствии таких намерений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с газетой Financial Times.

Источник: Life.ru

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьёзно», — заметил Блинкен, добавив, что США «крайне обеспокоены» возможностью подобного развития событий.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этих документах указано, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) по России или её союзникам, а также в случае угрозы суверенитету России и Беларуси.

Доктрина также предусматривает возможность использования ядерного оружия в ответ на атаки на ключевые военные и государственные объекты России, а также в случае массированного запуска средств воздушно-космического нападения, пересекающих российскую границу. Тем не менее в документе подчёркивается, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, и его применение является крайней мерой.