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Лидер АдГ подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Маском в соцсети X

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель 3 января подтвердила свое участие в онлайн-беседе с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, которая пройдет 9 января в соцсети X (бывш. Twitter).

Источник: Reuters

«Сохраните для себя: 9 января с 19:00 (21:00 мск — прим. ТАСС) состоится заявленная Space-беседа между Илоном Маском и мной в X. Мы будем очень рады разговору и, прежде всего, многочисленным слушателям», — говорится в сообщении Вайдель на странице в X.

Ранее, 31 декабря, сообщалось о том, что американский бизнесмен Илон Маск может появиться на ток-шоу Алис Вайдель. Они не проводили телефонные или личные разговоры, однако это «наверняка, скоро изменится». Они могут поучаствовать в совместном ток-шоу в онлайн-формате на платформе Х.

До этого, 20 декабря Маск назвал партию АдГ единственным спасением для Германии. Так он прокомментировал публикацию немецкой политической активистки, которая осудила кандидата в канцлеры Фридриха Мерца за его негативное отношение к идее следования Германии примеру Илона Маска и лидера Аргентины Хавьера Милея в экономической политике.