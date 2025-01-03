Лидер АдГ подтвердила участие в онлайн-дискуссии с Маском в соцсети X

«Сохраните для себя: 9 января с 19:00 (21:00 мск — прим. ТАСС) состоится заявленная Space-беседа между Илоном Маском и мной в X. Мы будем очень рады разговору и, прежде всего, многочисленным слушателям», — говорится в сообщении Вайдель на странице в X.
Ранее, 31 декабря, сообщалось о том, что американский бизнесмен Илон Маск может появиться на ток-шоу Алис Вайдель. Они не проводили телефонные или личные разговоры, однако это «наверняка, скоро изменится». Они могут поучаствовать в совместном ток-шоу в онлайн-формате на платформе Х.
До этого, 20 декабря Маск назвал партию АдГ единственным спасением для Германии. Так он прокомментировал публикацию немецкой политической активистки, которая осудила кандидата в канцлеры Фридриха Мерца за его негативное отношение к идее следования Германии примеру Илона Маска и лидера Аргентины Хавьера Милея в экономической политике.