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Палата представителей США переизбрала своим спикером Майка Джонсона

Председателем Палаты представителей США переизбрали члена Республиканской партии Майка Джонсона. Трансляция первого заседания нижней палаты парламента Соединённых Штатов 119-го созыва велась на сайте C-SPAN.

Источник: Life.ru

За Джонсона проголосовало 218 парламентариев. Трое республиканцев, которые прежде поддерживали иного кандидата, изменили своё решение. Демократическая партия предлагала на пост спикера Палаты представителей лидера своего меньшинства прошлого состава Хакима Джеффриса.

6 января состоится совместное заседание Палаты представителей и Сената США, на котором будут утверждены итоги президентских выборов. Избранный глава государства Дональд Трамп уже поздравил Джонсона с переизбранием.

«Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Политик отметил, что жители США четыре года ждали «здравого смысла, силы и лидерства» и теперь получат это.

Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в политической иерархии США. 52-летний Джонсон занял его в октябре 2023 года, сменив Кевина Маккарти. На выборах в американский парламент в ноябре прошлого года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов.