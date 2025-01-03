Палата представителей США переизбрала своим спикером Майка Джонсона

Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в политической иерархии США. 52-летний Джонсон занял его в октябре 2023 года, сменив Кевина Маккарти. На выборах в американский парламент в ноябре прошлого года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов.