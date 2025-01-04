«Пытается диктовать ядерной державе»: Слуцкий отчитал Бербок после дерзкого призыва к России

8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего глава страны Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент РФ Владимир Путин распорядился принять политик и его родных. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что судьба военных баз РФ в Сирии остаётся неопределённой. Однако известно, что новые власти республики захотели сохранить отношения с РФ. Москву и Дамаск связывают стратегические интересы, заявили они.