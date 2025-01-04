Ко всем этим недостаткам добавляется ещё один. Разработка «Трембиты» будет идти ещё минимум год. Планируется, что стоимость будет 10 тысяч долларов. Производство будет в секретных бункерах, но на Украине ли? Временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич проговорился, что на территории, подконтрольной Варшаве, уже идёт производство неких беспилотников и есть сотрудничество по высоким технологиям. Киев уже был замечен в переклеивании табличек на западном оружии на свои и в дальнейшем презентовал его как собственные разработки. Неудивительно будет, если и с «Трембитой» получится так же.