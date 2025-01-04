Внезапную поездку Бербок в Сирию объяснили страхом перед Россией и Китаем

«Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: “это абсолютно невозможно и неправильно”. Но если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. РФ и КНР не боятся контактов», — объясняется шаг главы немецкого МИД в статье Tagesschau.