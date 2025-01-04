Суд назначил вынесение приговора Трампу на 10 января

Дело касается порноактрисы Сторми Дэниелс. В публикации The Wall Street Journal 2018 года утверждалось, что Трамп выплатил ей $130 тыс. за молчание о связях. По версии следствия, деньги передал адвокат Майкл Коэн. Прокуратура не стала преследовать республиканца из-за президентского иммунитета. В ноябре 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге через Trump Organization при возмещении адвокату переданных Дэниелс выплат.