За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порноактрисе

В конце мая в Нью-Йорке жюри присяжных признало Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Согласно версии прокуратуры, в 2006 году политик вступил в интимную связь с порноактрисой Сторми Дэниелс. В 2016 году за несколько дней до выборов президента адвокат республиканца Майкл Коэн якобы заплатил Дэниелс 130 тысяч долларов в обмен на соглашение, которое обязывало её молчать о случившемся. Став президентом, Трамп компенсировал юристу затраты, добавив к этому бонус и компенсацию налогов, общая сумма составила 420 тысяч долларов. При этом выплаты маскировались под оплату юридических услуг. Следствие считает, что Трамп таким образом пытался повлиять на исход выборов президента. Республиканец вину не признаёт и обвиняет порноактрису в шантаже. Политик стал первым победителем выборов главы Белого дома, против которого возбуждены уголовные дела. В декабре 2024 года Трамп потребовал закрыть дело.