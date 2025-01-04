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Иран готов к переговорам по ядерной программе

ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Источник: © РИА Новости

Ранее замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.

«Мы по-прежнему готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы с Западом, в такие переговоры, которые приведут к заключению нового соглашения», — приводит иранское госагентство IRNA слова Аракчи.

Переговоры по ядерной программе между Ираном и «евротройкой» состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.

Гросси посетил Иран 14—15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.