Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

Он добавил, что из-за демократов США сейчас находятся «в полном беспорядке». По его словам, они «вскружили себе голову» при мысли о том, что флаг может быть приспущен в день инаугурации. Он также подчеркнул, что, по его мнению, демократы не любят свою страну и думают только о себе.