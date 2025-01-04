Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами впервые в истории страны из-за смерти президента Джимми Картера. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу», — отметил Трамп.
Он добавил, что из-за демократов США сейчас находятся «в полном беспорядке». По его словам, они «вскружили себе голову» при мысли о том, что флаг может быть приспущен в день инаугурации. Он также подчеркнул, что, по его мнению, демократы не любят свою страну и думают только о себе.
Ранее Трамп заявил, что планирует присутствовать на похоронах 39-го президента США Джимми Картера.
Напомним, Джимми Картер, занимавший пост главы США с 1977 по 1981 год, скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. За свою долгую жизнь он получил Нобелевскую премию мира, выкормил террористов в Афганистане, бойкотировал Олимпиаду в Москве.