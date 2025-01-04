Трамп допустил проведение его инаугурации с приспущенными флагами

Джимми Картер, 39-й президент США (1977−1981 годы) от Демократической партии, стал первым главой Белого дома, достигшим возраста 100 лет. За свою работу на посту президента и лидера Центра Картера он получил Нобелевскую премию, премию ООН за права человека и множество других значимых наград от стран, организаций и мировых лидеров. Кроме того, Картер и его жена Розалин были награждены Президентской медалью Свободы президентом США (1993−2001 годы) Биллом Клинтоном.