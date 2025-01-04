Трамп допустил проведение его инаугурации с приспущенными флагами

«Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — говорится в его сообщении в социальной сети TruthSocial.
Трамп отметил, что члены демократической партии США «считают, что это здорово», потому что они не любят Америку и «думают только о себе».
Бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет 30 декабря. Картер в феврале 2023 года поступил в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, после серии коротких госпитализаций.
Действующий президент США Джо Байден объявил 9 января днем траура из-за смерти экс-президента Картера. Кроме того, в знак национального траура он приказал приспустить флаги США на 30 дней. В этот день также не будут работать ведомства и агентства госаппарата страны.
Джимми Картер, 39-й президент США (1977−1981 годы) от Демократической партии, стал первым главой Белого дома, достигшим возраста 100 лет. За свою работу на посту президента и лидера Центра Картера он получил Нобелевскую премию, премию ООН за права человека и множество других значимых наград от стран, организаций и мировых лидеров. Кроме того, Картер и его жена Розалин были награждены Президентской медалью Свободы президентом США (1993−2001 годы) Биллом Клинтоном.