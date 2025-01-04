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Великобритания направит 2,6 тыс. военных на учения НАТО в Болгарии и Румынии

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Великобритания направит 2 600 военнослужащих и 730 единиц техники на учения НАТО Steadfast Dart. Как говорится в сообщении Минобороны королевства, они будут проходить в Болгарии и Румынии с 13 января по 26 февраля.

Источник: AP 2024

В ведомстве отмечают, что британские военные будут осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах. При этом в Steadfast Dart будут также задействованы ВМС и ВВС королевства.

Сообщается, что предстоящие учения позволят оценить возможности НАТО для оперативного развертывания своих сил быстрого реагирования на восточных границах альянса.

«Новые Силы быстрого реагирования НАТО будут не только поддерживать обороноспособность альянса в кризисные моменты, но также усилят наши возможности обеспечивать сдерживание наших противников, включая Россию», — говорится в документе, распространенном оборонным ведомством.

НАТО
учения