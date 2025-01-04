Великобритания направит 2,6 тыс. военных на учения НАТО в Болгарии и Румынии

В ведомстве отмечают, что британские военные будут осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах. При этом в Steadfast Dart будут также задействованы ВМС и ВВС королевства.
Сообщается, что предстоящие учения позволят оценить возможности НАТО для оперативного развертывания своих сил быстрого реагирования на восточных границах альянса.
«Новые Силы быстрого реагирования НАТО будут не только поддерживать обороноспособность альянса в кризисные моменты, но также усилят наши возможности обеспечивать сдерживание наших противников, включая Россию», — говорится в документе, распространенном оборонным ведомством.