«Впервые в истории!» Трамп вышел из себя из-за возможных приспущенных флагов на его инаугурации

Напомним, что 39-й президент США Джимми Картер, представлявший Демократическую партию, скончался недавно в возрасте 100 лет. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака кожи. В связи с этим в Америке 9 января объявлен национальный траур. Ранее администрация пока ещё действующего президента США Джо Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура. Инаугурация Трампа выпадает как раз на этот срок.