На Западе раскрыли хитрую схему ЕС с российским газом

Напомним, что Газпром с 1 января остановил поставки газа в ЕС через Украину из-за нежелания Киева продлевать договор. В связи с этим европейским странам приходится выкручиваться. В Бундестаге в ответ на это призвали перестать финансировать Украину и открыть «Северный поток», а в Словакии начали требовать с Киева компенсацию.