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Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его полномочий, следует из заявления госдепа США.

Источник: Reuters

«Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января», — говорится в сообщении.

В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции — ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.