Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

«Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января», — говорится в сообщении.
В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции — ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.
Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.