Харрис запнулась во время произнесения клятвы верности флагу США

Как следует из кадров трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, Харрис во время произнесения клятвы заявила о «верности Соединенным Штатам», после чего запнулась и продолжила, повторив название своей страны, но так и не произнеся слова «флаг». На это обратили внимание американские СМИ, в том числе телеканал Fox News и журнал Newsweek, а также пользователи социальных сетей, которые упрекнули Харрис в незнании текста клятвы и назвали ошибку постыдной для политика, являвшегося кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.