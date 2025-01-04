Харрис запнулась во время произнесения клятвы верности флагу США

Согласно конституции США, председателем верхней палаты Конгресса США является вице-президент страны. В начале заседания в пятницу Харрис провела церемонию приведения к присяге избранных по итогам состоявшихся 5 ноября 2024 года выборов новых членов Сената. Во время этой церемонии члены верхней палаты Конгресса по традиции произнесли клятву верности флагу США, которая начинается со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».
Как следует из кадров трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, Харрис во время произнесения клятвы заявила о «верности Соединенным Штатам», после чего запнулась и продолжила, повторив название своей страны, но так и не произнеся слова «флаг». На это обратили внимание американские СМИ, в том числе телеканал Fox News и журнал Newsweek, а также пользователи социальных сетей, которые упрекнули Харрис в незнании текста клятвы и назвали ошибку постыдной для политика, являвшегося кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Дональду Трампу полномочия главы государства 20 января. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. На них он обошел Камалу Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017—2021 годах. Он станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885—1889 годах и в 1893—1897 годах). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.