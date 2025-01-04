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Трамп назвал политической атакой решение суда вынести ему приговор

Будущий президент США Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи Хуана Мерчана вынести ему приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд). Заявление Трампа опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Эта незаконная политическая атака — не что иное, как сфальсифицированный фарс. “Исполняющий обязанности” судьи Мерчан, который является радикальным партизаном, издал приказ, который заведомо незаконен, противоречит нашей Конституции и положит конец президентству, каким мы его знаем», — подчеркнул он.

Незадолго до этого CNN сообщало, что Трампу вынесут приговор 10 января — перед инаугурацией, которая запланирована на 20 января. В суде подчеркнули, что Трамп не понесет никаких юридических санкций. Избранный президент может предстать перед судом «виртуально или очно».

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил актрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления актрисы.

Вынесение приговора по делу дважды переносили — сначала с июля 2024 года на конец ноября, а затем и вовсе бессрочно.

Трамп Дональд