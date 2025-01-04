Трамп назвал политической атакой решение суда вынести ему приговор

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил актрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления актрисы.