Axios: Байден намерен продать Израилю оружие на сумму $8 млрд

По их данным, Госдепартамент США в неофициальном порядке уведомил Конгресс о намерении заключить сделку с еврейским государством, в рамках которой Израиль получит от США оружие и боеприпасы. В частности, США передадут Израилю ракеты класса воздух — воздух для истребителей и ударных вертолетов, артиллерийские снаряды, бомбы малого диаметра, дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, бомбы массой 500 фунтов (около 227 кг) и другие боеприпасы.