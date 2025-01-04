Авторитетный американский словарь упомянул «Орешник» в своей статье

Напомним, ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, сомневающемуся в неуязвимости «Орешника». Глава государства пригласил иностранных военных опробовать все средства перехвата против российской ракеты. Зарубежные СМИ были озадачены такой «дуэлью». Позже, в интервью, Путин подтвердил, что его слова не были шуткой, и Россия готова к дуэли в любой момент.