Страны ШОС изучают возможность либерализации визового режима

«Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024−2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе», — сказал генсек.