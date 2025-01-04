Лукашенко подтвердил заинтересованность в быстрой реализации потенциала сотрудничества Беларуси и Мьянмы

«За 77 лет, которые прошли со дня избавления от колониального гнета, ваша страна, несмотря на все испытания, достигла значительных успехов в политическом и социально-экономическом развитии, становлении суверенного и самостоятельного государства», — говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил заинтересованность в быстрой реализации значительного потенциала сотрудничества Беларуси и Мьянмы в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной отраслях, выявлении новых возможностей для сближения двух стран.
«Буду рад приветствовать Вас в Минске, чтобы обсудить приоритетные вопросы двусторонней и международной повесток дня», — отметил Президент. Александр Лукашенко пожелал Мин Аун Хлайну крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям Мьянмы — мира и прогресса.