Трамп собрался назначить послом США в Эстонии Романа Пипко

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединённых Штатов в Республике Эстония», — написал американский политик.
Трамп упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями. Кроме того, он был управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура нового российского посла в Вашингтоне. По их словам, отрадно понимать, что эту должность займёт человек, посвятивший большую часть карьеры посвятил советского-американским и российско-американским отношениям.