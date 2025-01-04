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Трамп собрался назначить послом США в Эстонии Романа Пипко

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность посла страны в Эстонии экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединённых Штатов в Республике Эстония», — написал американский политик.

Трамп упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями. Кроме того, он был управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура нового российского посла в Вашингтоне. По их словам, отрадно понимать, что эту должность займёт человек, посвятивший большую часть карьеры посвятил советского-американским и российско-американским отношениям.