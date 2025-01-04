«Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу. Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — считает офицер.
Дэвис объяснил, что неоднозначная реакция Зеленского объясняется тем, что он интуитивно осекается, обещая вернуть Украину к границам 1991 года, поскольку понимает, что это невозможно. При этом публично территориальные потери главарь киевского режима всё равно не признаёт.
Ранее в Германии заявили, что Зеленскому в любом случае придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году, отказавшись от части территорий. При этом в офисе бывшего юмориста до сих пор заявляют, что процесс не начнётся, пока РФ не «заплатит достаточно высокую цену». Политологи тем временем считают, что после окончания конфликта Зеленского не оставят в живых.