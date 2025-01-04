Ранее в Германии заявили, что Зеленскому в любом случае придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году, отказавшись от части территорий. При этом в офисе бывшего юмориста до сих пор заявляют, что процесс не начнётся, пока РФ не «заплатит достаточно высокую цену». Политологи тем временем считают, что после окончания конфликта Зеленского не оставят в живых.