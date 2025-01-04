Государственные пособия выросли в Казахстане

В определенных жизненных ситуациях казахстанцы могут рассчитывать на материальную поддержку от государства в виде пособий, которые выплачиваются независимо от дохода получателя. Их размеры фиксированные и большей частью зависят от прожиточного минимума (ПМ), установленного на текущий год.
При этом с 1 января в Казахстане вступил в силу закон «О республиканском бюджете на 2025 — 2027 годы». Согласно нему, прожиточный минимум вырос на 6,5%, до 46 228 тенге. На основе этой суммы теперь и будут исчисляться пособия.
Поддержка лиц с инвалидностью
Например, размеры государственного социального пособия для лиц с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, утвержденные Социальным кодексом РК, в 2025 году в зависимости от группы будут следующими:
- первая группа — 2,2 ПМ, или 101 701,6 тенге;
- вторая группа — 1,76 ПМ, или 81 361,28 тенге;
- третья группа — 1,2 ПМ, или 55 473,6 тенге.
Напомним, что взрослые лица с инвалидностью, за которых в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) производились социальные отчисления, после потери трудоспособности в дополнение к пособиям могут оформить социальную выплату.
Пособие для детей с инвалидностью до 7 лет составляет 1,61 ПМ, или 74 427,08 тенге в 2025 году.
А для детей с 7 до 18 лет выплаты также зависят от присвоенной группы. По размеру они совпадают с пособиями для лиц с инвалидностью с детства и составляют:
- первая группа — 2,2 ПМ, или 101 701,6 тенге;
- вторая группа — 1,83 ПМ, или 84 597,24 тенге;
- третья группа — 1,61 ПМ, или 74 427,08 тенге.
Государственные социальные пособия также положены казахстанцам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы и воспитывающим ребенка с инвалидностью. Выплаты для них составляют 1,61 прожиточного минимума, или 74 427,08 тенге в 2025 году.
Поддержка потерявших кормильца
Государство также поддерживает лиц, потерявших кормильца. Помимо детей, это могут быть и другие нетрудоспособные члены семьи.
Пособие при этом зависит от их количества и назначается сразу на всех:
- при наличии одного нетрудоспособного члены семьи — 0,92 ПМ, или 42 529,76 тенге;
- двух — 1,7 ПМ, или 78 587,6 тенге;
- трех — 2,25 ПМ, или 104 013 тенге;
- четырех — 2,6 ПМ, или 120 192,8 тенге;
- пяти — 2,75 ПМ, или 127 127 тенге;
- при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 138 684 тенге.
Напомним, что вместе с пособием иждивенцы умершего, который был участником системы обязательного социального страхования, могут оформить и социальные выплаты.
Поддержка отдельных категорий
А также отдельные категории граждан в Казахстане являются получателями специального государственного пособия. Оно, в свою очередь, зависит от месячного расчетного показателя (МРП), который в 2025 году, как и ПМ, вырос на 6,5%, до 3 932 тенге.
К примеру, в разных размерах пособие назначается:
- ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) — 16 МРП, или 62 912 тенге;
- лицам, приравненным по льготам к участникам ВОВ — 6,19 МРП, или 24 339,08 тенге;
- лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» — 138,63 МРП, или 545 093,16 тенге.
Отметим, что специальное государственное пособие выплачивается еще ряду лиц. Таким образом, в 2025 году казахстанцы, которым положена материальная поддержка от государства, будут получать выплаты нового размера.