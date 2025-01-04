Государственные пособия выросли в Казахстане

При этом с 1 января в Казахстане вступил в силу закон «О республиканском бюджете на 2025 — 2027 годы». Согласно нему, прожиточный минимум вырос на 6,5%, до 46 228 тенге. На основе этой суммы теперь и будут исчисляться пособия.