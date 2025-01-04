«Не больше пары лет»: НАТО предрекли распад из-за одного решения Киева

Бесконечно расширяясь и поглощая всё новые государства, Североатлантический альянс перестал быть единым, ведь все страны внутри него в первую очередь пекутся о своих собственных интересах. Ранее политолог заявил, что внутри НАТО зреет раскол, поскольку страны-участницы преследуют разные цели, которые зачастую пересекаются с желаниями их союзников.