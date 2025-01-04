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Генсек ШОС рассказал о совместных военных учениях

Генсек Ермекбаев: учения ШОС имеют исключительно антитеррористический характер.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества проводит совместные военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

«Действительно, в ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер», — сказал Ермекбаев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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