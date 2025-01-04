Представители новой администрации Сирии отказали Бербок в рукопожатии

На кадрах, опубликованных изданием, можно увидеть, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета, после чего подходит к делегации новой сирийской администрации. При этом оба политика из Сирии приложили руку к сердцу, давая понять, что не собираются пожимать руку главе МИД Германии. Сразу после этого к ним подходит мужчина из делегации ФРГ, которому представители САР сами протягивают руки для рукопожатия.