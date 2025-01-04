Представители новой администрации Сирии отказали Бербок в рукопожатии

На кадрах, опубликованных изданием, можно увидеть, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета, после чего подходит к делегации новой сирийской администрации. При этом оба политика из Сирии приложили руку к сердцу, давая понять, что не собираются пожимать руку главе МИД Германии. Сразу после этого к ним подходит мужчина из делегации ФРГ, которому представители САР сами протягивают руки для рукопожатия.
Немногим позже этот же случай произошел при встрече Бербок и руководителя новой администрации САР. Подойдя к делегациям из Франции и Германии, глава новой администрации Сирии Ахмед аш-Шараа подал руку только Барро, отказываясь от рукопожатия с немецким министром.
Ранее, 3 января, стало известно, что Бербок и Барро отправились с необъявленным визитом в Сирию, где должны были встретиться с представителями новых властей в Дамаске. Помимо проведения переговоров министры также намерены провести встречи с представителями гражданского общества в арабской стране. В МИД Германии указали, что поездка осуществляется «по поручению Евросоюза (ЕС)».
До этого, 14 декабря прошлого года, канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Европа окажет Сирии помощь в восстановлении. Он отметил, что в настоящее время в ФРГ проживают сотни тысяч сирийцев. По его словам, те лица, которые успешно интегрировались в общество, могут спокойно оставаться в Германии.
8 декабря Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске, а он сам готов сотрудничать с любым выбранным руководством.
Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.