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Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году

Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год».

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о мерах по обеспечению исполнения Закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год».

Закон состоит из 17 статей и 10 приложений, в которых нашли отражение основные экономические показатели на текущий год. Ожидается что в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана вырастет на 6%.

Консолидированный бюджет был утвержден с дефицитом в размере 3% к ВВП, при этом его доходы запланированы в объеме 431 трлн сумов, а расходы — 480,5 трлн сумов.

Баланс Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов был сформирован с дефицитом на уровне 2% к ВВП. При этом доходы госбюджета определены в размере 308,5 триллиона сумов, а расходы — с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — в объеме 344,8 триллиона сумов.

На 2025 год учтен прогноз, согласно которому доходы бюджета Республики Каракалпакстан, а также местных бюджетов областей и города Ташкента составят 65,8 трлн сумов, а расходы — 84,3 трлн сумов. Также предусмотрена передача 18,5 трлн сумов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в местные.

Было отмечено, что в соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.

В целях увеличения доходов местных бюджетов и расширения их самостоятельности были дополнительно закреплены за бюджетами районов и городов следующие виды налогов:

  • налог с оборота, а также земельный налог и налог на имущество юридических лиц в полном объеме (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);
  • не менее 50% поступлений от налога на доходы физических лиц (за исключением налогов, уплачиваемых крупными налогоплательщиками);
  • 50% поступлений от приватизации государственного имущества, зачисляемых в местные бюджеты.

Кроме того, местным Кенгашам районов и городов были предоставлены полномочия по применению коэффициентов к отдельным видам налогов.

В целом и в этом году Государственный бюджет будет нацелен на поступательное развитие экономики, адресное решение социальных вопросов и повышение благосостояния населения.

бюджет
Шавкат Мирзиеев