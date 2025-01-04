Стало известно, на что в Узбекистане потратят половину госбюджета в 2025 году

Было отмечено, что в соответствии с законом, в этом году также будет сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Предполагается, что 52% общего объема средств Государственного бюджета будут направлены на мероприятия в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также на развитие науки, культуры, спорта и обеспечение малоимущих граждан жильем.