В США рассказали, какой «прощальный подарок» Байден готовит Путину

При этом авторы материала отмечают, что соответствующее решение уходящей администрации Байдена станет только плюсом для Путина, так как появление новых ограничений приведёт к росту цен на природные ресурсы в Европе. Кроме того, этот шаг может оказаться опасным для Украины, поскольку увеличивающиеся расходы стран Запада могут негативно сказаться на их поддержке Киева.