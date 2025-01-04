«В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. Есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии», — цитирует пленного поляка РИА «Новости».
Напомним, воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Польши взяли в плен на территории ДНР. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что киевский режим использует иностранцев в качестве «пушечного мяса». Ранее пленный поляк также заявил, что в ВСУ «берут всех подряд» из-за нехватки бойцов.