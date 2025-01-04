Прокуратура Польши заподозрила экс-министра обороны в дипломатической измене

Речь идёт об отказе экс-главы ведомства реализовывать программу закупки вооружёнными силами страны самолётов-танкеров для дозаправки в воздухе. По словам стороны обвинения, это решение Мацеревича привело к ослаблению польской армии и негативно сказалось на стратегической безопасности. Также бывшего министра обвиняют в нанесении ущерба ведомству на сумму 473,6 тысячи евро. Согласно законодательству республики, ему грозит до десяти лет лишения свободы.