Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ привело к кризису власти в Казахстане

Об этом он сказал в интервью газете «Ана тілі».
Токаев напомнил, что, находясь на позиции главы Совбеза Казахастана Назарбаев после ухода с поста президента страны, «не отличался политической деликатностью» и постоянно проводил у себя совещания с участием премьера страны, председателя ЦБ, министров, акимов
«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду… а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года».
Он отметил, что беспорядки в январе 2022 года научили, что в стране нет места двоевластию — власть должна быть консолидированной.
15 января 2022 года генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.
19 января 2022 года в российском Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.