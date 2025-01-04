Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ привело к кризису власти в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что заявления бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в 2021 году, а также его участие в неформальном саммите СНГ в этом же году привели к кризису власти в государстве.