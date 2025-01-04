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Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ привело к кризису власти в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что заявления бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в 2021 году, а также его участие в неформальном саммите СНГ в этом же году привели к кризису власти в государстве.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал в интервью газете «Ана тілі».

Токаев напомнил, что, находясь на позиции главы Совбеза Казахастана Назарбаев после ухода с поста президента страны, «не отличался политической деликатностью» и постоянно проводил у себя совещания с участием премьера страны, председателя ЦБ, министров, акимов и т. п., что порождало слухи о двоевластии.

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду… а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года».

заявил Токаев

Он отметил, что беспорядки в январе 2022 года научили, что в стране нет места двоевластию — власть должна быть консолидированной.

15 января 2022 года генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни после беспорядков.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.

19 января 2022 года в российском Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.

СНГ