Над Ленинградской областью сбили украинский БПЛА. Военная операция, день 1046-й

08:39 Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
08:20 В Росавиации подтвердили информацию об ограничении работы Пулково для обеспечения безопасности.
08:17 SHOT выяснил, что в Пулково — аэропорт в Санкт-Петербурге — ввели ограничения на прием самолетов. Ранее в городе зафиксировали беспилотник.
08:11 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что беспилотник обнаружили в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет.
08:07 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1046-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.