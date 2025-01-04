Над Ленинградской областью сбили украинский БПЛА. Военная операция, день 1046-й

В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, БПЛА обнаружили в районе Лужской губы Финского залива, разрушений нет. Петербуржский аэропорт Пулково временно не принимает рейсы. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.