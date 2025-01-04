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Над Ленинградской областью сбили украинский БПЛА. Военная операция, день 1046-й

В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, БПЛА обнаружили в районе Лужской губы Финского залива, разрушений нет. Петербуржский аэропорт Пулково временно не принимает рейсы. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:39 Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

08:20 В Росавиации подтвердили информацию об ограничении работы Пулково для обеспечения безопасности.

08:17 SHOT выяснил, что в Пулково — аэропорт в Санкт-Петербурге — ввели ограничения на прием самолетов. Ранее в городе зафиксировали беспилотник.

08:11 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что беспилотник обнаружили в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет.

08:07 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве.

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1046-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.