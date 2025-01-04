Трамп выбрал журналистку Fox News новым рупором Госдепа

«Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост государственного секретаря США Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США. Она получила степень бакалавра политологии в Университете Южной Калифорнии Быстро стала одним из самых сильных голосов консерваторов на радио и телевидении», — отметил будущий хозяин Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что Брюс понимает важность консервативного движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку снова великой).
Действующий официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года, сменив Нэда Прайса, который ушёл с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена. В феврале 2024 года Нэд Прайс был назначен заместителем постпреда США при ООН.
Ранее стало известно, что Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность посла страны в Эстонии экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко. Республиканец упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями.