Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выбрал журналистку Fox News новым рупором Госдепа

Официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера заменит журналистка телеканала Fox News и радиоведущая Тэмми Брюс. Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост государственного секретаря США Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США. Она получила степень бакалавра политологии в Университете Южной Калифорнии Быстро стала одним из самых сильных голосов консерваторов на радио и телевидении», — отметил будущий хозяин Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Брюс понимает важность консервативного движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку снова великой).

Действующий официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года, сменив Нэда Прайса, который ушёл с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена. В феврале 2024 года Нэд Прайс был назначен заместителем постпреда США при ООН.

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность посла страны в Эстонии экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко. Республиканец упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями.