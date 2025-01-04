Трамп выбрал журналистку Fox News новым рупором Госдепа

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность посла страны в Эстонии экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко. Республиканец упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями.