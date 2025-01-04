Мэр Уфы проверил уборку снега во дворах города

Сегодня, 4 января мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично оценил качество уборки снега во дворах города. Сегодня он вместе с коллегами посетил несколько адресов, выбрав их спонтанно, без предупреждения управления, сообщает глава города в своих соцсетях.
«Ситуация везде разная, — отметил Ратмир Мавлиев. — Есть территории, где чистота и порядок, но есть и те, где есть проблемы. Прекрасно понимаю и поддерживаю недовольство жителей. В отношении недобросовестных управляющих компаний будем принимать соответствующие меры».
Мэр подчеркнул, что по всему городу продолжаются работы по вывозу снега и уборке тротуаров. Было поручено уделить особое внимание дворовым территориям. Главы районов лично возьмут эту работу на контроль.