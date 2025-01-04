Мэр Уфы проверил уборку снега во дворах города

«Ситуация везде разная, — отметил Ратмир Мавлиев. — Есть территории, где чистота и порядок, но есть и те, где есть проблемы. Прекрасно понимаю и поддерживаю недовольство жителей. В отношении недобросовестных управляющих компаний будем принимать соответствующие меры».