Герб Дании «раскороновали» после 500 лет споров со Швецией

Три короны появились на государственном символе в 1397 году, когда была создана Кальмарская уния между Данией, Швецией и Норвегией под верховной властью первой. Королевой Дании тогда была Маргрете I. В 1523 году альянс распался, но Дания продолжала изображать короны на своём гербе. Шведы считали такую позицию претензией на их престол, и это стало одной из причин Северной Семилетней войны 1563−1570 годов, которая завершилась Штеттинским миром. В 1611 года началась новая война — Кальмарская, которая продлилась до 1613 года, когда был заключён Кнередский мир, позволявший обеим сторонам использовать символ трёх корон.