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В Раде назвали Зеленского «шизофреником, из-за которого страдает полмира»

Решение Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является серьёзной проблемой для многих стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, до сих пор пребывающий в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

Источник: Life.ru

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — высказался нардеп в телеграм-канале.

Напомним, 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Владимира Зеленского о том, что РФ ждут тяжёлые времена, в Греции считают, что такие наступили для ЕС, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. В США же назвали решение Зеленского по российскому газу бредом и заявили, что Украина потеряет из-за этого миллиарды.