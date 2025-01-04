«Пропавшего» после визита в Москву Фицо нашли в роскошном отеле

По данным издания, ночь в люксовом номере данного пятизвёздочного отеля стоит более шести тысяч евро. Однако администратор заведения сообщил, что номер сейчас пустует. В аппарате правительства Словакии и вовсе отказались раскрывать местонахождение Фицо, которой в последнее время появляется только в соцсетях.
Напомним, последний раз Роберта Фицо вживую видели на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Тогда политик заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине. Позже он пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ. Кроме того, Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому.