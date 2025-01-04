«Пропавшего» после визита в Москву Фицо нашли в роскошном отеле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который «пропал» с поля зрения общественности две недели назад, предположительно, находится или недавно находился в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое, выяснила газета Denník N. К такому выводу журналисты пришли, изучив интерьер апартаментов, в которых был снят последний ролик с участием политика. В частности, они обратили внимание на золотые занавески и старинный телефон.