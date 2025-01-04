Юрий Слюсарь призвал жителей Ростовской области не нарушать запрет на фейерверки

— В первые дни нового года по номеру «112» поступило более 23 тысяч обращения от жителей. В медицинские службы — почти 3,5 тысячи заявок. Более тысячи обращений — в полицию и 103 вызова пожарных: ликвидировано 26 возгораний, пострадавших нет, спасены двое. Это соответствует среднему значению по году.