Юрий Слюсарь призвал жителей Ростовской области не нарушать запрет на фейерверки

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к жителям с напоминанием о необходимости соблюдать запрет на запуск фейерверков. Об этом глава донского региона написал в своем официальном блоге в соцсети.
— Напомню, в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники. Однако, салюты продолжают активно запускать. Давайте уважать наших защитников, которые продолжают оберегать нас от воздушной опасности, и не усложнять им работу, — призвал жителей региона Юрий Слюсарь.
Также врио губернатора Дона сообщил о работе экстренных служб в Ростовской области в праздничные дни.
— В первые дни нового года по номеру «112» поступило более 23 тысяч обращения от жителей. В медицинские службы — почти 3,5 тысячи заявок. Более тысячи обращений — в полицию и 103 вызова пожарных: ликвидировано 26 возгораний, пострадавших нет, спасены двое. Это соответствует среднему значению по году.
Глава региона призвал жителей Дона быть особенно внимательными в праздничные дни, беречь себя и близких.