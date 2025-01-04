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Юрий Слюсарь призвал жителей Ростовской области не нарушать запрет на фейерверки

Глава донского региона признал, что не все жители соблюдают запрет на салюты.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к жителям с напоминанием о необходимости соблюдать запрет на запуск фейерверков. Об этом глава донского региона написал в своем официальном блоге в соцсети.

— Напомню, в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники. Однако, салюты продолжают активно запускать. Давайте уважать наших защитников, которые продолжают оберегать нас от воздушной опасности, и не усложнять им работу, — призвал жителей региона Юрий Слюсарь.

Также врио губернатора Дона сообщил о работе экстренных служб в Ростовской области в праздничные дни.

— В первые дни нового года по номеру «112» поступило более 23 тысяч обращения от жителей. В медицинские службы — почти 3,5 тысячи заявок. Более тысячи обращений — в полицию и 103 вызова пожарных: ликвидировано 26 возгораний, пострадавших нет, спасены двое. Это соответствует среднему значению по году.

Глава региона призвал жителей Дона быть особенно внимательными в праздничные дни, беречь себя и близких.