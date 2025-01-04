Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему подарили телескоп.
Подарок от Кравцова вручил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в Нижегородском планетарии имени Гречко.
Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.