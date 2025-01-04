Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе.