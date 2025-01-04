Лошкин рассказал, как Челябинск готовят к Рождеству

— Никаких гор снега, мусора и того, что может помешать прихожанам в эти праздничные дни, быть не должно, — подчеркнул мэр. — Подрядчикам, обслуживающим улично-дорожную сеть, также поставил задачу уделять особое внимание тротуарам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Работы много, и не только в преддверии праздника. Её, уверен, хватит всем.