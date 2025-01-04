В США узнали, как Байден собирается на прощание усложнить Трампу работу

Президент Джо Байден собирается ввести запрет на бурение новых нефтегазовых скважин на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, а также в восточной части Мексиканского залива. Ограничения коснутся территории площадью более 250 миллионов гектаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.