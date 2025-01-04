В США узнали, как Байден собирается на прощание усложнить Трампу работу

По данным журналистов, американский лидер объявит о своём решении в понедельник. Аналитики уверены, что тем самым Байден усложнит работу избранного президента США Дональда Трампа в энергетической отрасли страны.
«В отличие от других шагов, предпринятых Байденом для ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, которые способствуют изменению климата, этот шаг может оказаться долгосрочным, что осложнит намерение Трампа нарастить внутреннюю добычу нефти и газа», — пишет Bloomberg.
Ранее The Washington Examiner выяснил, какой «прощальный подарок» Байден готовит Путину. Кроме того, глава сталелитейного гиганта прошёлся по Байдену из-за срыва продажи компании. В свою очередь, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.