МИД анонсировал большую пресс-конференцию Лаврова по итогам 2024 года

«Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД РФ в разделе “видео” на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных аккаунтах в соцсетях», — говорится в официальном сообщении министерства.
Вопросы для пресс-конференции можно направлять в пресс-центр МИД РФ. Если в ходе общения с журналистами Лавров не успеет ответить на какие-либо вопросы, то они будут освещены позже, уточнили в министерстве.
Ранее Сергей Лавров исключил участие РФ во втором «саммите мира». Кроме того, он назвал условие для улучшения отношений Москвы с Вашингтоном. А ещё глава российского МИД заявил об открытости РФ к переговорам по Украине.