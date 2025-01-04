Текстиль, фармацевтика, переработка кожи: Узбекистан и Пакистан планируют новые проекты

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Алишер Тухтаев принял участие в бизнес-форуме, организованном Торгово-промышленной палатой пакистанского города Карачи, сообщает ИА «Дунё».
Деловое мероприятие объединило более 60 предпринимателей, работающих в сферах обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительных материалов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, оптовой и розничной торговли.
В ходе форума глава палаты Мухаммад Джавид Билва рассказал участникам о нынешнем состоянии узбекско-пакистанских торговых отношений.
В свою очередь, посол Алишер Тухтаев сообщил о приоритетных направлениях укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Была представлена подробная информация об условиях и льготах для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также предложения по инвестиционным проектам.
В ходе мероприятия состоялась беседа с членами палаты, на которой участники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере промышленной кооперации и туризма.
«Предприниматели поделились своими предложениями по налаживанию прямого и системного диалога между торгово-промышленными палатами двух стран, увеличению количества продукции и расширению транзитной торговли», — отметили в агентстве.
По итогам форума достигнута договоренность об организации визита делегации членов Торгово-промышленной палаты Карачи в регионы Узбекистана для разработки конкретных бизнес-проектов в сфере текстиля, фармацевтики, переработки кожи и шерсти.